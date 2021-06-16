Программирование портала услуг на Laravel

Нужен программист уровня middle+.

Проект требует более глубинного понимания веб-строения, чем клепание страничек на Вордпрессе.

Для того чтобы сделать:

- бекенд админов

- бекенд поставщиков

- модули фронтенда

Сейчас есть дизайн фронта (без верстки) и прототип дизайна.

Нужна оценка разработки в целом и в человекочасах.

В перспективе долгосрочное сотрудничество по доработке и поддержке проекта.

От вас нужна оценка вашей работы и примеры того что вы сделали на Laravel.