Программирование портала услуг на Laravel

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Закрыт10 заявок1456 просмотров

Нужен программист уровня middle+.

Проект требует более глубинного понимания веб-строения, чем клепание страничек на Вордпрессе.

Для того чтобы сделать:

- бекенд админов

- бекенд поставщиков

- модули фронтенда

Сейчас есть дизайн фронта (без верстки) и прототип дизайна.

Нужна оценка разработки в целом и в человекочасах.

В перспективе долгосрочное сотрудничество по доработке и поддержке проекта.

От вас нужна оценка вашей работы и примеры того что вы сделали на Laravel.

LaravelWordPress
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