Программист Bitrix + немного вёрстки. Доделки по сайту.

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Закрыт4 заявки619 просмотров

Нужен программист Bitrix который сможет переработать на базе раскладки главную страницу сайта.

Верстать с "0" не надо. На сайте используется фреймворк Uikit https://getuikit.com/docs/introduction 

Так-же есть пул задач по сайту "на будущее".

В отклике пишите пожалуйста вашу ставку за час работы.

4 года назад
abadello
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