Необходимы доработки сайтов на фронт части. В основном проекты на Vue/Nuxt. Бэк на Yii2, бекендеры отдельные люди. Нужен именно скиловый фронтендер. Пишите - обговорим условия работы.
Ищу учителя для Shopware 6
Парсинг, импорт товаров, написание различных плагинов.
Заявки фрилансеров
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