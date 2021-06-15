Здравствуйте. Пишите у кого есть опыт подобной разработки и сможет помочь.
Разработка сайта на 1С Bitrix
Мы запускаем уникальный проект - первый федеральный маркетплэйс охраны. В разработке ресурса принимали участие несколько фрилансеров из разных городов РФ и Украины. Мы нацелены приблизить срок запуска, поэтому хотим усилить свою команду, пригласив Вас к нам в штат или на проектную занятость. Сама площадка написана на Битрикс. После запуска предстоит разработка нового функционала для маркетплэйса и отлаживание работы уже существующего. Новые проекты тоже будут!
Если ты:
- Можешь оценить себя как уверенный Middle или даже Senior;
- Имеешь успешный опыт работы в разработке и сопровождении web-проектов различной сложности, оптимизации проектов CMS 1-C Bitrix;
- Понимаешь основные принципы Git, PHP;
- Имеешь базовые знания Бэм, Bootstrap 3-4, Ajax, JQuery (Увы он используется в большинстве сайтов :) ), CSS;
- Будет плюсом опыт работы с одним из фреймворков Laravel и/или Symfony, а также знание Figma и опыт написания функциональных и Unit тестов;
- Нам не важно, какое у Тебя образование, если ты счастливый обладатель таланта быстро и качественно разрабатывать проекты, творческого подхода, внимательности к деталям и систематичности в решении задач!
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