Срочная доработка скрипта на PHP

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка778 просмотров

Есть скрипт на пхп, веб панель+боты, нужно срочно добавить платёжную систему, те в админке должна появится кнопка Банковская карта, в которую я вписываю банк карту и бот выдаёт клиенту данную карту, далее в панели я вижу заявки на пополнение и одобряю их вручную, желательно что бы каждому клиенту давало разную сумму. Нужно реализовать что бы сегодня было готово 

PHP
4 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
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Дмитрий
 
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