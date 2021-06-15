Срочная доработка скрипта на PHP

Есть скрипт на пхп, веб панель+боты, нужно срочно добавить платёжную систему, те в админке должна появится кнопка Банковская карта, в которую я вписываю банк карту и бот выдаёт клиенту данную карту, далее в панели я вижу заявки на пополнение и одобряю их вручную, желательно что бы каждому клиенту давало разную сумму. Нужно реализовать что бы сегодня было готово