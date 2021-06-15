Битрикс - Разработка интернет-магазина

$420
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок538 просмотров

Разработка сайта (интернет-магазин) на cms битрикс. Верстка уже готова.

ТЗ кандидатам. Приоритет тем, кто быстрее ответит. Бюджет указан примерный, итоговый - по вашей оценке тз.

  • Много интересных проектов.
  • Оплата вовремя.
  • Адекватный, компетентный заказчик.
При ответе указывайте ваши кейсы, сертификаты разработчика и контакты для связи.
4 года назад
partner430
Сергей 
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