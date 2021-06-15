Сделать новый функционал на Vue.js

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Закрыт7 заявок433 просмотра

На проекте (Vue.js) нужно доделать новый функционал, такой как чат, опрос, отзывы, работа по макетам из Figma (прикрепляю пример мобильного чата)

Необходимо адаптивно заверстать на Vue компонентах и подвязать к API новый функционал.

Оплата почасовая

Стек: Vue (vuex, router, vue-auth, axios), Scss, Html

FigmaHTMLSCSSVue.js
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