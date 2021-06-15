Сделать новый функционал на Vue.js

На проекте (Vue.js) нужно доделать новый функционал, такой как чат, опрос, отзывы, работа по макетам из Figma (прикрепляю пример мобильного чата)

Необходимо адаптивно заверстать на Vue компонентах и подвязать к API новый функционал.

Оплата почасовая

Стек: Vue (vuex, router, vue-auth, axios), Scss, Html