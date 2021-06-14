Добавить на Тильду в уже имеющийся код строчку с адаптивом

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Закрыт4 заявки720 просмотров

Добавить на Тильду строчку кода, чтобы текст адаптировался под еще 2 версии 640 и 960

Tilda
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Ann_Kawper
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