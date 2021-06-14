Верстка + интеграция сайта на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок505 просмотров

Требуется сверстать и интегрировать интернет магазин на Битрикс.

1. Главная страница.

2. Список товаров + страница поиска

3. Детальная карточка

Переделка(редизайн) готового решения Аспро Некст.

В отклике ожидаю сможете ли сделать верстку + интеграцию под ключ, или только интеграцию.

Так же стоимость часа, пару примеров ваших работ по данному направлению.

С заинтересовавшими кандидатами обсудим детали проекта. Можете оставить свой контакт.

4 года назад
neuronaut
Дмитрий 
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Заявки фрилансеров

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