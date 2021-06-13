Нужен скрипт для тильды. Задача такая. На главной странице есть плитка с ссылками, TE605. Каждая ссылка ведет на страницу конкретного путешествия.

В странице путешествия есть блок ME603, который переключает вкладки FR206 и другие.

Нужно сделать так, чтобы при нажатии ссылки на главной странице переход на новую страницу не осуществлялся, а блоки ME603 и сам контент со страницы путешествия подгружались сразу на главную страницу, похожим образом как это реализовано в hd.kinopoisk.ru при нажатии на ссылку. Пример также есть здесь: https://mo-ti.ru/showblock

Разница в том, что в последнем примере раскрываемый блок находится на той же странице. В моём варианте эти блоки нужно взять с другой страницы (со страницы конкретных путешествий).

На главной странице будет много ссылок на путешествия, поэтому скрипт должен быть гибким и желательно встроен один раз через блок T123