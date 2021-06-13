Нужно подключить на мой сайт платежную систему p2p QIWI
Доработка сайта на Symfony
Необходимо выполнить ряд задач по текущему сайту.
Нужен специалист для выполнения задач в указанные им сроки.
Кому интересно – пишите в личку, сброшу ТЗ.
Заявки фрилансеров
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