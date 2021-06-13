Доработка сайта на Symfony

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки713 просмотров

Необходимо выполнить ряд задач по текущему сайту.

Нужен специалист для выполнения задач в указанные им сроки.

Кому интересно – пишите в личку, сброшу ТЗ.

Symfony
4 года назад
guest_16235747439863
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