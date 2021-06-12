Тормозит админ-панель. Нужно исправить
Нужен фронтенд разработчик(React Js)
Всем привет.
Ищу фронтенд разработчика , про сам проект расскажу и всё покажу лично
В кратце , нужно пройтись по всему сайту , сделать некоторые правки и после приступить к интеграции API
API - готовы , от вас только подключение
Пишите только прямые исполнители , студии и посредники не интересуют для данного проекта
Антисам - 999
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