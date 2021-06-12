Нужен фронтенд разработчик(React Js)

Всем привет.

Ищу фронтенд разработчика , про сам проект расскажу и всё покажу лично

В кратце , нужно пройтись по всему сайту , сделать некоторые правки и после приступить к интеграции API

API - готовы , от вас только подключение

Пишите только прямые исполнители , студии и посредники не интересуют для данного проекта

Антисам - 999