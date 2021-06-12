Нужен фронтенд разработчик(React Js)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок960 просмотров

Всем привет.

Ищу фронтенд разработчика , про сам проект расскажу и всё покажу лично

В кратце , нужно пройтись по всему сайту , сделать некоторые правки и после приступить к интеграции API

API - готовы , от вас только подключение 

Пишите только прямые исполнители , студии и посредники не интересуют для данного проекта

Антисам - 999

JavaScript
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