Cервис постинга комментариев в Инстаграм

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Закрыт3 заявки799 просмотров

Разработка сервиса, который предоставляет пользователю возможность добавить свой

аккаунт инстаграм и производить постинг комментариев к другим постам пользователей от своего аккаунта

От разработчика требуется знание php и вебразработки в целом.

Опыт работы с виджетами для браузера chrom, api, опыт работы с инстаграм api.

PHP
4 года назад
guest_16234284872302
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