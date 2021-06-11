Cервис постинга комментариев в Инстаграм

Приветствую. Есть интернет-магазин на Битриксе, была настроена выгрузка нуменклатуры из 1С в Битрикс. Все работало. Сейчас выгрузка не работает, она отваливается с ошибкой. Проблема на стороне сайта. Прикрепляю скрин ошибки и логи. ...