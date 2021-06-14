Доработать калькулятор на сайте

Имеется лендинг yarchpu.ru Интересует такая доработка на сайте:

Там сейчас есть так называемые конструкторы станков (модальные окна 3, 4, 5, см. скриншот). При попытке заказать какую-то конфигурацию станка вылезает окно обратной связи и нам на почту при заказе приходят только контакты клиента, но не приходит то, что он выбрал. Нужно сделать так, чтобы при заказе станка с сайта приходили все данные. То есть размер станка, дополнительные опции и способ доставки.

Также нужно сделать так, чтобы дополнительных опций можно было выбрать несколько (типа checkbox или аналогично).

Сайт статичный. Основа скрипта калькулятора -js файл.