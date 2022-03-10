ABI system for business

Выполняю разработку сайтов любой сложности с нуля под ключ с сопровождением и дальнейшей поддержкой. Опыт работы 15 лет, пишу на php,js,jquery,mysql,ajax. Опыт создания CRM систем с нуля в сфере продаж и медицины.

Что я для вас могу сделать:

1. Сайты каталоги и электронные каталоги под заказ

2. Парсеры для сбора любых данных

3. Интернет магазины любой сложности с интеграцией

4. Корпоративные сайты

5. Любая разработка по требованию заказчика

6. Автоматизация бизнес процессов

7. CRM системы

8. CMS системы

9. Веб сервисы

10. Дизайн с нуля

11. Адаптивная верстка

Как строится работа:

1. Составляем совместное ТЗ.

2. Делаем дизайн с не ограниченным числом правок, отрисовываем сразу 4 варианта под разные экраны отдельно.

3. Верстаем адаптивно под все устройства.

4. Программируем.

5. Пишем текста с нуля и заполняем сайт.

6. Следим за продвижением.

Вы получаете удобную систему управления сайтом, где сможете разобраться самостоятельно.