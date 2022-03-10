Выполняю разработку сайтов любой сложности с нуля под ключ с сопровождением и дальнейшей поддержкой. Опыт работы 15 лет, пишу на php,js,jquery,mysql,ajax. Опыт создания CRM систем с нуля в сфере продаж и медицины.
Что я для вас могу сделать:
1. Сайты каталоги и электронные каталоги под заказ
2. Парсеры для сбора любых данных
3. Интернет магазины любой сложности с интеграцией
4. Корпоративные сайты
5. Любая разработка по требованию заказчика
6. Автоматизация бизнес процессов
7. CRM системы
8. CMS системы
9. Веб сервисы
10. Дизайн с нуля
11. Адаптивная верстка
Как строится работа:
1. Составляем совместное ТЗ.
2. Делаем дизайн с не ограниченным числом правок, отрисовываем сразу 4 варианта под разные экраны отдельно.
3. Верстаем адаптивно под все устройства.
4. Программируем.
5. Пишем текста с нуля и заполняем сайт.
6. Следим за продвижением.
Вы получаете удобную систему управления сайтом, где сможете разобраться самостоятельно.
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