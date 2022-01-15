Разработка интернет-магазина

Добрый день! Требуется создать бэк + верстка для интернет магазина, макеты сейчас в работе делают дизайнеры. От исполнителя требуется предложить вариант реализации, сроки, плюс бюджет, ищу исполнителя из России, так как удобна оплачивать. Пример магазина у которого функционал клиентской части 1 в 1 https://opticaservis.ru/ (ознакомитесь), так же необходимо разработать личный кабинет для оптовиков, история заказа, избранные товары, профиль, регистрация, цены должны быть для опт и физ разные.

Жду предложений и примеров работ.