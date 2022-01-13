Prestashop Vinograd

Від клієнта з чехії потрібна допомога в проекті:

Пожалуйста, не знаете опрокидывающий модуль PS1.7?

Я нашел это: https://www.modulyproprestu.cz/en/spropitne/35-10-kc.html, но, вероятно, это не сработает.

Несмотря на kw «tringelt» или «советы», Google не предложил мне ничего подходящего, так что если вы никогда не сталкивались с этим раньше. Спасибо.

P.S: следует добавить в корзину. не как продукт

Дело в том, что клиент может добавить любую сумму к заказу в корзине в качестве чаевых (и таким образом выровнять всю сумму как в ресторане).

Например, будут заказы на 986 крон, и клиент добавит 14 крон в качестве чаевых и, таким образом, округлит общую сумму до 1000 крон.