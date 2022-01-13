Prestashop Vinograd

Здравствуйте. Мне нужно сделать интернет магазин (похожий на OLX) на языке javascript. Сроки до конца января желательно. Дизайн можно простой, главное чтобы выполнял свои функции. Есть такая возможность ? (ответьте на почту пожалуйста) Бюджет до ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Від клієнта з чехії потрібна допомога в проекті:
Пожалуйста, не знаете опрокидывающий модуль PS1.7?
Я нашел это: https://www.modulyproprestu.cz/en/spropitne/35-10-kc.html, но, вероятно, это не сработает.
Несмотря на kw «tringelt» или «советы», Google не предложил мне ничего подходящего, так что если вы никогда не сталкивались с этим раньше. Спасибо.
P.S: следует добавить в корзину. не как продукт
Дело в том, что клиент может добавить любую сумму к заказу в корзине в качестве чаевых (и таким образом выровнять всю сумму как в ресторане).
Например, будут заказы на 986 крон, и клиент добавит 14 крон в качестве чаевых и, таким образом, округлит общую сумму до 1000 крон.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
- $10
Требуется помощь в удалении дублей URL товаров.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо найти решение по улучшению работы корзины и производительности/скорости !Сайт на платформе Битрикс https://www.takemura.ruПереписан модуль корзина/оформление заказаРанее оформление было на 3-х страницах, сейчас все на одной.Все тормозит, долго грузится, как со страниц каталога, так и ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно запретить на сайте Opencart 2.3.0.2.3 добавлять в корзину большее количество товаров, чем есть в наличии. И при этом нужно, чтобы это работало и для количества опций товара. Например: Кофта Красный цвет - 3 шт. Синий цвет - 10 шт. Нужно, ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте. Не могли бы помочь с доработкой. Opencart 1.5.5.1.2. Сайт https://www.fed-stom.ru/index.php?route=common/home. Здесь Нужно в стандартном модуле "рекомендуемые" и в категориях вывести поле "Количество" и кнопочки "Плюс" / "Минус" для увеличения и уменьшения количества. В общем ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо вывести в модуле Всплывающая корзина, информацию о количестве товара, оформлять не нужно главное вывести и добавить какой нибудь стиль, пример приложил Шаблон на котором сделан сайт https://ultrastore.octemplates.net/ можно править прямо в файле но указать какие строчки в ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть интернет магазин сделанный на платформе CanapeCRM, необходимо разместить 100 карточек товараИнтернет-магазины14 заявокЗакрыт2 года назад
Зарегистрировал домен на reg.ru. Нужен 1-2 страничный сайт для продажи образцов документов по охране труда. По принципу оплатил - скачал. Нужно прикрутить размещение рекламы от Гугла и Яндекса.Интернет-магазины8 заявокЗакрыт2 года назад
Есть 3 плагина под разные версии OpenCart. Плагин предоставляет методы оплаты. [b]Необходимо[/b]: - обновить интерфейс в админ панели для настройки API - обновить дизайн [b]Способ работы[/b]: - Почасовая оплата - Отчет в конце неделе о проделанной работе - Коммуникация через slack или telegramИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад