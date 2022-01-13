Доработка Opencart 2.3.0.2.3

Нужно запретить на сайте Opencart 2.3.0.2.3 добавлять в корзину большее количество товаров, чем есть в наличии. И при этом нужно, чтобы это работало и для количества опций товара.

Например:

Кофта

Красный цвет - 3 шт.

Синий цвет - 10 шт.

Нужно, чтобы пользователь не мог добавить в корзину Красного цвета больше 3 шт. и Синего цвета больше 10шт.