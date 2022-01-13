Доработка Opencart 2.3.0.2.3

Здравствуйте. Не могли бы помочь с доработкой. Opencart 1.5.5.1.2. Сайт https://www.fed-stom.ru/index.php?route=common/home. Здесь Нужно в стандартном модуле "рекомендуемые" и в категориях вывести поле "Количество" и кнопочки "Плюс" / "Минус" для увеличения и уменьшения количества. В общем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно запретить на сайте Opencart 2.3.0.2.3 добавлять в корзину большее количество товаров, чем есть в наличии. И при этом нужно, чтобы это работало и для количества опций товара.
Например:
Кофта
Красный цвет - 3 шт.
Синий цвет - 10 шт.
Нужно, чтобы пользователь не мог добавить в корзину Красного цвета больше 3 шт. и Синего цвета больше 10шт.
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