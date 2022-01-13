Opencart 3, добавить в модуль вывод количества товара

Необходимо вывести в модуле Всплывающая корзина, информацию о количестве товара, оформлять не нужно главное вывести и добавить какой нибудь стиль, пример приложил

Шаблон на котором сделан сайт https://ultrastore.octemplates.net/

можно править прямо в файле но указать какие строчки в каких файлах исправлены