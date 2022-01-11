ИМ на woocommerce доработка

$50
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок1734 просмотра
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Есть сайт ИМ на woocommerce, использую модуль WCFM для поставщиков и модуль доставки Boxberry, мне нужно что бы поставщики могли управлять отправлениями из панели WCFM.

woocommerce

WooCommerce
2 года назад
Snow_Show
Валерия 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
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