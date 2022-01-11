Бот авторег

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Нужно сделать бота который будет регистрировать аккаунты бала бла кар 

2 года назад
guest_16419323582026
2 года в сервисе
Был
2 года назад