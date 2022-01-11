Бот авторег

есть сайт онлайн магазина, надо привести в порядок - карточку товара офрмить визуал - поставит плагин мин заказа - настроить интеграцию с амо срм - настроить интеграцию wazaup
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать бота который будет регистрировать аккаунты бала бла кар
- Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
1) Нужно поменять движок сайта krovlishop.ru с OpenCart 2.3 на 1С Битрикс. 2) Лицензия есть "Бизнес". Будет несколько типов цен. 3) Дизайн надо сохранить. 4) Нужно будет спарсить сайт https://www.factum.ru. 5) Сейчас одна позиция в разном цвете имеет ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Нужно работать с фото в интнрнет магазине. Никаких навыков фотошопа и любой работы с фото не требуется, только копировать вставить. Предоставлю подробное и подробное ТЗ. Оплата сдельная по количеству шт на карту. Работы ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
1. Автоисправление ошибок 2. Автоматический переход с английского на русский3. Поиск по максимальному совпадению 4. Поиск товара на русском языке( в карточке бред записан на латинице) Нужна работа поисковой системы как на маркетплейсе Озон валдбериз, поиск товара по ключевым ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Добрый день Стало не корректно работать дополнение Новой Почты (Новая Почта ME (My Edition)) нужно отремонтировать. дополнение под названием - Новая Почта ME (My Edition) в настройках только API ключ можно добавить. При выборе доставки НП ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
Интернет-магазин на Битрикс. Производительность мобильной версии, согласно https://pagespeed.web.dev - 10. Проблем достаточно много тестирование показывает. В основном они касаются изображений, кэша и т.д. При этом для десктопа - все вполне в норме, - 82. Нужен ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт2 года назад
Ищем дизайнера на долгосрок, который станет частью команды. Обязателен опыт работы с Figma, создания нестандартных интернет-магазинов и умение работать с непростыми комментариями заказчика. Необходимо вникнуть в созданные и утвержденные страницы дизайна, "подхватить" общий стиль и доработать ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт2 года назад
Нужнно написать модуль для всех видов оплат ра движке okaycms для выдачи фискального чека. И подключение к чекбоксИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
- $200
Создание интернет магазина контрактных запчастей. Готовых наработок нет. Подробности после откликаИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Перейти по каждой ссылке и добавить товар в избранное, и в корзину. На 2 недели ( 14 дней ).Интернет-магазины13 заявокЗакрыт2 года назад