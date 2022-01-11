Бот авторег

1) Нужно поменять движок сайта krovlishop.ru с OpenCart 2.3 на 1С Битрикс. 2) Лицензия есть "Бизнес". Будет несколько типов цен. 3) Дизайн надо сохранить. 4) Нужно будет спарсить сайт https://www.factum.ru. 5) Сейчас одна позиция в разном цвете имеет ...