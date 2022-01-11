Перенести магазин с OpenCart на Битрикс

есть сайт онлайн магазина, надо привести в порядок - карточку товара офрмить визуал - поставит плагин мин заказа - настроить интеграцию с амо срм - настроить интеграцию wazaup
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно поменять движок сайта krovlishop.ru с OpenCart 2.3 на 1С Битрикс.
2) Лицензия есть "Бизнес". Будет несколько типов цен.
3) Дизайн надо сохранить.
4) Нужно будет спарсить сайт https://www.factum.ru.
5) Сейчас одна позиция в разном цвете имеет отдельную страницу, а нужно, чтобы при выборе цвета менялся код позиции и цена - переделать на торговые предложения.
Жду от вас оценку стоимости работ и примерный срок
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