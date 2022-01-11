Перенести магазин с OpenCart на Битрикс

Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки534 просмотра
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1) Нужно поменять движок сайта krovlishop.ru с OpenCart 2.3 на 1С Битрикс.

2) Лицензия есть "Бизнес". Будет несколько типов цен.

3) Дизайн надо сохранить.

4) Нужно будет спарсить сайт https://www.factum.ru.

5) Сейчас одна позиция в разном цвете имеет отдельную страницу, а нужно, чтобы при выборе цвета менялся код позиции и цена - переделать на торговые предложения.

Жду от вас оценку стоимости работ и примерный срок

OpenCart
2 года назад
berdnikovasya
Василий 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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