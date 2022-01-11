Яндекс маркет

Есть магазин на маркете, но там старое юр лицо (не действующее)

сам сайт и ссылка на него одна и та же.

Иногда приходят заказы на старое юр лицо - мне это не нужно.

Оказывается Яндексу надо тот профиль удалить и завести полностью заново.

Максимально со своей стороны сделал все возможное, но автороботы и дурацкая тех поддержка до сих пор не пускает новый магазин (то доставка не так стоит, то проверку не прошел, то еще что-то).

Речь о ecogorki.ru

Сколько будет стоить такая работа?

Чтобы старое удалить, новое завести с теми условиями доставки, которые меня удовлетворят.

И чтобы приходили заказы на нужное юр лицо, почту и т.д.

Дополнительно можно будет заказать потом отзывы и продвижение.