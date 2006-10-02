Доработка сайта на 1С-Битрикс

есть сайт онлайн магазина, надо привести в порядок - карточку товара офрмить визуал - поставит плагин мин заказа - настроить интеграцию с амо срм - настроить интеграцию wazaup
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработка шаблона сайта, а именно написать или настроить бесплатный/платный модуль для загрузки прайс-листа в формате exel, настроить привязку картинок к товарам. Более детально при личном общении.
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