Нужен 1-2стр.интернет-магазин для продажи эл. документов.

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок601 просмотр
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Зарегистрировал домен на reg.ru. Нужен 1-2 страничный сайт для продажи образцов документов по охране труда. По принципу оплатил - скачал. Нужно прикрутить размещение рекламы от Гугла и Яндекса. 

2 года назад
guest_1642010887004
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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