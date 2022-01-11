Есть 3 плагина под разные версии OpenCart. Плагин предоставляет методы оплаты. [b]Необходимо[/b]: - обновить интерфейс в админ панели для настройки API - обновить дизайн [b]Способ работы[/b]: - Почасовая оплата - Отчет в конце неделе о проделанной работе - Коммуникация через slack или telegram
Нужен 1-2стр.интернет-магазин для продажи эл. документов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Зарегистрировал домен на reg.ru. Нужен 1-2 страничный сайт для продажи образцов документов по охране труда. По принципу оплатил - скачал. Нужно прикрутить размещение рекламы от Гугла и Яндекса.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать сайт на друпал есть пример и тех задание, все вопросы в личку оплата по факту выполнение проекта, делаете на своем хостинге, после оплачиваю и переносим на мой.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть магазин на маркете, но там старое юр лицо (не действующее) сам сайт и ссылка на него одна и та же. Иногда приходят заказы на старое юр лицо - мне это не нужно. Оказывается Яндексу надо тот профиль ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
Доработка шаблона сайта, а именно написать или настроить бесплатный/платный модуль для загрузки прайс-листа в формате exel, настроить привязку картинок к товарам. Более детально при личном общении.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо создать интернет-магазин по продаже пиротехники для розничных покупателей на 1С Битрикс. Установлен шаблон Аспро оптимус. Есть подобный сайт по продаже пиротехники только для оптовых клиентов, возможно, его взять за основу и внести необходимые правки с учетом ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт2 года назад
- $80
Добрый. Нужно сделать копию или собрать такой же на CMS (ссылку кину на пример) простейший интернет магазин по продажи аккаунтов. Изготовление, Консультация и т.д на всех этапах. Описание к аккаунтам, статьи и т.д заполню сам ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно сделать бота который будет регистрировать аккаунты бала бла карИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $50
Есть сайт ИМ на woocommerce, использую модуль WCFM для поставщиков и модуль доставки Boxberry, мне нужно что бы поставщики могли управлять отправлениями из панели WCFM. [url=https://www.weblancer.net/jobs/woocommerce/]woocommerce[/url]Интернет-магазинынет заявокЗакрыт2 года назад
1) Нужно поменять движок сайта krovlishop.ru с OpenCart 2.3 на 1С Битрикс. 2) Лицензия есть "Бизнес". Будет несколько типов цен. 3) Дизайн надо сохранить. 4) Нужно будет спарсить сайт https://www.factum.ru. 5) Сейчас одна позиция в разном цвете имеет ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Нужно работать с фото в интнрнет магазине. Никаких навыков фотошопа и любой работы с фото не требуется, только копировать вставить. Предоставлю подробное и подробное ТЗ. Оплата сдельная по количеству шт на карту. Работы ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад