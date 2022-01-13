Интернет магазин (похожий на OLX) на JavaScript

Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок746 просмотров
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Здравствуйте. Мне нужно сделать интернет магазин (похожий на OLX) на языке javascript. Сроки до конца января желательно. Дизайн можно простой, главное чтобы выполнял свои функции. Есть такая возможность ? (ответьте на почту пожалуйста)

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Javascript
2 года назад
guest_16420762449725
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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