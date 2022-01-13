Интернет магазин (похожий на OLX) на JavaScript

Нужно запретить на сайте Opencart 2.3.0.2.3 добавлять в корзину большее количество товаров, чем есть в наличии. И при этом нужно, чтобы это работало и для количества опций товара. Например: Кофта Красный цвет - 3 шт. Синий цвет - 10 шт. Нужно, ...
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Здравствуйте. Мне нужно сделать интернет магазин (похожий на OLX) на языке javascript. Сроки до конца января желательно. Дизайн можно простой, главное чтобы выполнял свои функции. Есть такая возможность ? (ответьте на почту пожалуйста)
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