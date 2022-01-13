Доработки сайта на Битрикс. Проблема с корзиной

Необходимо найти решение по улучшению работы корзины и производительности/скорости !Сайт на платформе Битрикс https://www.takemura.ruПереписан модуль корзина/оформление заказаРанее оформление было на 3-х страницах, сейчас все на одной.Все тормозит, долго грузится, как со страниц каталога, так и в самой корзинеПериодически долго грузит "Выбор города доставки"Также с выбором доставки - все грузит по 10 сек и болееВыбираем товар из каталога (не из карточки товара), нажимаем кнопку "в корзину", открывается окно с кнопкой "перейти в корзину" , при нажатии на которую все тоже долго грузитКомпонент корзины и компонент заказа на Аяксе (идет много пересекающихся запросов)