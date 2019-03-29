Требуется разработать 8 иконок для каталога шапки сайта на основе уже существующего дизайна. Иконки должны соответствовать стилю пиксель-арт и быть качественно выполнены для использования на веб-ресурсе.
- $15Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется найти решение для улучшения работы корзины и скорости загрузки интернет-магазина на платформе Битрикс. Необходимо оптимизировать компоненты корзины и оформления заказа, устранить задержки при выборе города доставки и загрузке страниц. Основное внимание на производительность и сокращение времени загрузки.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо согласно проекту сверстать новый шаблон дизайна сайта И натянуть его на платформу БитриксHTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
- $35
Андрей здравствуйте Необходимо разработать логотип в любой цветовой гамме (2-3 цвета) с названием it-system логотип необходим для сайта по ITЛоготипы и Знакинет заявокЗакрыт4 года назад
данные естьHTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $800
Нужен редизайн нескольких стр сайта takemura.ru Все подробности описывала ранееЗавершен5 лет назад
- $500
Необходим редизайн: 1 главная стр сайта 2 стр каталога 3 стр оформления заказа ссылка на сайт https://takemura.ruЗавершен5 лет назад
Есть редизайн нескольких страниц сайта (ИМ) https://www.takemura.ru Необходимо сделать верстку, без отклонений и шаблон для битрикса. Шаблон должен быть максимально легким!HTML-верстка8 заявокЗакрыт5 лет назад
Тег Google Рекламы выдает ошибку Системе не удается подбирать динамические объявления с учетом действий пользователей, когда источник аудитории не отправляет обязательный параметр. Возможно параметр передается некорректно. Ошибка: Не поступают данные по параметру ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимы баннеры для гл стр для домашнего гриля для аирподс2 в стиле сайта размеры брать с сайтаБаннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо нарисовать "кнопки тэги" для нижней части каталога сайтаЗавершен6 лет назад
Необходим дизайн прокрутки для фильтров при выборе товаров на сайтеЗавершен6 лет назад
с дизайнером все согласовано, нужны кнопки (выпадающие)Завершен6 лет назад
- $100
Нарисовать страницы личного кабинета в 2х размерах, для адаптива моб/планшетовЗавершен6 лет назад
детали обговореныБаннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходим дизайн страницы бренда https://www.evrika.shop/brand/apple/ страницы "всех брендов" https://www.evrika.shop/brand/ страницы "мои заказы" личный кабинет доработать https://www.evrika.shop/my/orders/Завершен6 лет назад
Все обсудилиЗавершен6 лет назад
Переделать дизайн корзины, соответственно установленному на сайте https://www.evrika.shop/new/ ссылка на будущий новый сайт )Завершен6 лет назад
Необходим креатив по дизайну "пустая корзина" Скрин во вложении (пример беру.ру)Завершен6 лет назад
- $60
Необходимо разработать инновационный логотип для будущего сайта i-bulldog.ru , по продаже электроники и техники Перечень рекламных инструментов и носителей: сайт/визитки/вывески Логотип может быть как круглый, так и вытянутый/прямоугольный; плоский, без градиентов и полутеней Должен ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад