bumel

Татьяна bumel

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
3 года назад
Иконки для каталога шапки сайта
Давно с Татьяной сотрудничаем Заказчик супер-пупер)) ☀️ Спасибо!
Не успела в пятницу задание дать, как в выхи уже все готово, приятно же ) Как всегда все прекрасно! Спасибо!
Ответный отзыв
Ditrik
41 год
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$500
10 баллов
4 года назад
Верстка + натяжка
Очень доволен сотрудничеством! Четкая постановка задач, приятное общение, оплата в полном объеме. Рекомендую!
Все отлично и качественно Буду обращаться еще, на этом сотрудничество не заканчиваю)
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$800
10 баллов
5 лет назад
Редизайн нескольких 8 страниц сайта takemura.ru
Давно сотрудничаем с Татьяной! Замечательный заказчик, рекомендую! 👍 Спасибо за очередной интересный проект)
Все прекрасно, как всегда!) Я прям готова с Алексеем вести проекты днями и ночами, сплошное эстетическое и профессиональное удовольствие! СПАСИБО
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Редизайн нескольких страниц сайта (ИМ)
Замечательный позитивный жизнерадостный заказчик! Спасибо за интересный проект)
Как всегда рекомендую! Спасибо, Алексей!
Ответный отзыв
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать 2 баннера д/сайта
Прекрасный заказчик! Всем рекомендую! Спасибо за проект)
Рекомендую! Все отлично, как всегда!
Ответный отзыв
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