Иконки для каталога шапки сайта

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$15
Иконки и Пиксель-артЗавершен1 заявка141 просмотр
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Необходимо на базе имеющегося дизайна иконок, разработать еще 8 штук

takemura.ru

2 года назад
bumel
44 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$15
1 день
Не успела в пятницу задание дать, как в выхи уже все готово, приятно же ) Как всегда все прекрасно! Спасибо!
Давно с Татьяной сотрудничаем Заказчик супер-пупер)) ☀️ Спасибо!