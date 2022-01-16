Оформить инстаграм

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$13
Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок899 просмотров
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аватарку, 5 сторисов иконок и шаблоны для постов 

образец https://www.figma.com/file/cAIowdYFxne7Xd7Lw1ZmdT/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-Copy

образец https://www.figma.com/file/uRrNOJ28KFstsTEbDVftyI/ostrowok

образец https://www.figma.com/file/fMV9oZy7CIurtYnXRXBKvp/sunaqua.kg

Бюджет 1000р не больше.

2 года назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
herowarmup
25 летРоссия
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$13
2 дня
RUB
дизайн понравился все круто спасибо
Работаем дальше, заказчик отличный!
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