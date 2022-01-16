Оформить инстаграм

Ищем дизайнера со вкусом, который сделает узнаваемый логотип для нашего проект по Android тематике. Что нужно: 1. Логотип для сайта. Уникальная и узнаваемая иконка, текст с названием сайта. В большинстве случаев будем использовать иконку. 2. Фавикон. Размеры 16x16, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
аватарку, 5 сторисов иконок и шаблоны для постов
образец https://www.figma.com/file/cAIowdYFxne7Xd7Lw1ZmdT/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9-Copy
образец https://www.figma.com/file/uRrNOJ28KFstsTEbDVftyI/ostrowok
образец https://www.figma.com/file/fMV9oZy7CIurtYnXRXBKvp/sunaqua.kg
Бюджет 1000р не больше.
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