🤠[Design] Делаю качественно любую работу!
Здравствуйте, уважаемые заказчики на данной платформе я относительно не давно, но готов брать большой объем работы и справляться с ней на отлично.
Коротко о себе:
- Коммуникабельный;
- Ответственный;
- Стрессоустойчивый;
Свои умения продемонстрирую в работе.
* Дизайнер способный продать что угодно!
Я против войны в Украине!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- ✅ Ознакомиться45 просмотров
- ✅ Ознакомиться41 просмотр
- ✅ Ознакомиться34 просмотра
- ✅ Ознакомиться40 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Все отлично
Ответный отзыв
Второй заказ сделан! Спасибо за сотрудничество :)
$8
10 баллов
3 года назад
Отличный исполнитель. Все сделано в срок, учтены все предпочтения, советую к работе
Ответный отзыв
Отличный заказчик, советую к работе!
$20
10 баллов
3 года назад
Отличный специалист. Всё сделал быстро и добросовестно.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, интересное задание. Спасибо за опыт!