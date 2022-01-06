RuslanKozlenkov

Руслан RuslanKozlenkov

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
&#129312;[Design] Делаю качественно любую работу!

Здравствуйте, уважаемые заказчики на данной платформе я относительно не давно, но готов брать большой объем работы и справляться с ней на отлично.

Коротко о себе:

- Коммуникабельный;

- Ответственный;

- Стрессоустойчивый;

Свои умения продемонстрирую в работе.

* Дизайнер способный продать что угодно!

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Отзывы заказчиков

Alexander-EISS
Александр 
44 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Визитки дизайн
Все отлично
Второй заказ сделан! Спасибо за сотрудничество :)
Ответный отзыв
bogomol391
Андрей 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
3 года назад
Отзывы для сайта с отзывами (ваш личный опыт)
Отличный исполнитель. Все сделано в срок, учтены все предпочтения, советую к работе
Отличный заказчик, советую к работе!
Ответный отзыв
Alexander-EISS
Александр 
44 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
3 года назад
Оформление / дизайн визиток
Отличный специалист. Всё сделал быстро и добросовестно.
Отличный заказчик, интересное задание. Спасибо за опыт!
Ответный отзыв