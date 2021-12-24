Alexander-EISS

Требуется разработать логотип, схожий с образцом, с внесением изменений. Необходимо предоставить 2-3 варианта как круглого, так и квадратного логотипа в различных форматах. Уделите внимание деталям и оригинальности дизайна.
- Логотипы и Знаки17 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется оптимизировать имеющийся логотип, сделав его более интересным и современным. Основное внимание уделите дизайну, чтобы он стал более привлекательным и запоминающимся.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется перерисовать черно-белую фотографию и добавить цвет, чтобы получить картину для использования на календаре. Важно создать качественный и эстетически привлекательный результат.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
- $20
Требуется разработка дизайна визиток с акцентом на уникальность и стиль. Ожидается индивидуальный подход и креативные решения, соответствующие бренду. Пожалуйста, предоставьте примеры работ.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать дизайн двусторонних визиток для сферы продажи недвижимости. Необходимо предоставить 2-3 варианта на выбор, учитывая специфику отрасли и целевую аудиторию.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Задача заключается в продвижении немецкоязычного сайта в поисковой системе Google. Требуется разработать стратегию SEO для повышения видимости и улучшения позиций сайта в результатах поиска. Рассматриваются все аспекты оптимизации, включая контент, ключевые слова и ссылочное продвижение.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется совместить два логотипа различных фирм и разработать общий логотип для Co-Branding. Логотип будет использоваться на странице и других материалах. Учитывайте стили и цветовые схемы оригинальных логотипов для гармоничного сочетания.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад