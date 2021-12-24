Alexander-EISS

Александр Alexander-EISS

 
44 года
3 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Создать похожий логотип по образцу с внесением изменений

    Требуется разработать логотип, схожий с образцом, с внесением изменений. Необходимо предоставить 2-3 варианта как круглого, так и квадратного логотипа в различных форматах. Уделите внимание деталям и оригинальности дизайна.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Оптимировать имеющийся логотип

    Требуется оптимизировать имеющийся логотип, сделав его более интересным и современным. Основное внимание уделите дизайну, чтобы он стал более привлекательным и запоминающимся.

    Отрисовка логотипов
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перерисовать фотографию с добавлением цвета

    Требуется перерисовать черно-белую фотографию и добавить цвет, чтобы получить картину для использования на календаре. Важно создать качественный и эстетически привлекательный результат.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Визитки дизайн

    $20

    Требуется разработка дизайна визиток с акцентом на уникальность и стиль. Ожидается индивидуальный подход и креативные решения, соответствующие бренду. Пожалуйста, предоставьте примеры работ.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Оформление / дизайн визиток

    Требуется разработать дизайн двусторонних визиток для сферы продажи недвижимости. Необходимо предоставить 2-3 варианта на выбор, учитывая специфику отрасли и целевую аудиторию.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • SEO - Продвижение немецкоязычного сайта

    Задача заключается в продвижении немецкоязычного сайта в поисковой системе Google. Требуется разработать стратегию SEO для повышения видимости и улучшения позиций сайта в результатах поиска. Рассматриваются все аспекты оптимизации, включая контент, ключевые слова и ссылочное продвижение.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Совместить два логотипа в один / Co-Branding

    Требуется совместить два логотипа различных фирм и разработать общий логотип для Co-Branding. Логотип будет использоваться на странице и других материалах. Учитывайте стили и цветовые схемы оригинальных логотипов для гармоничного сочетания.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
10 дней назад
$50
10 баллов
2 года назад
Оптимировать имеющийся логотип
Отрисовка логотипов
Сотрудничество прошло отлично! Оплата в срок и вежливое общение, спасибо за заказ!)
Все было сделанно быстро и качественно. С удовольствием поработаю с Максимом снова!
Ответный отзыв
Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Перерисовать фотографию с добавлением цвета
Всё супер.Рекомендую к сотрудничеству.
Все очень быстро, классно и профиссионально. С удовольствием обращюсь снова
Ответный отзыв
RuslanKozlenkov
Руслан 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Визитки дизайн
Второй заказ сделан! Спасибо за сотрудничество :)
Все отлично
Ответный отзыв
RuslanKozlenkov
Руслан 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Оформление / дизайн визиток
Отличный заказчик, интересное задание. Спасибо за опыт!
Отличный специалист. Всё сделал быстро и добросовестно.
Ответный отзыв
St_ViT
48 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Совместить два логотипа в один / Co-Branding
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!
Классная работа. Все сделал быстро и качественно. Охотно обращусь снова
Ответный отзыв