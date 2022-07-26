Перерисовать фотографию с добавлением цвета

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка279 просмотров

нужно перерисовать черно-белую фотографию и добавить цвет.

То есть смысл получить из фотографии писаную картину для использования на календаре

3 года назад
Alexander-EISS
Александр 
44 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Все очень быстро, классно и профиссионально. С удовольствием обращюсь снова
Всё супер.Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий

  • Похожие заказы

  • Корректировка фото

    $2

    Требуется подкорректировать фото, уделив особое внимание волосам. Необходимо провести обработку изображения, чтобы улучшить его качество. Подробности будут уточнены в личном сообщении.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Надо заменить фон на фотографии

    Требуется замена фона на фотографии с созданием эффекта заката на море. Необходимо сделать так, чтобы солнце перелетало над горизонтом. Подготовьте обработанный файл с новым фоном.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Улучшить качество фото и лица на фото

    Необходимо улучшить качество фотографий, особенно детализацию лиц. Задача включает в себя обработку изображений для повышения их видимости и четкости. Ожидается, что фрилансер предложит решения для исправления недостатков на фото.

    Обработка фотографий33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать фото

    Требуется обработка фотографии: заменить изображение безволосого человека на человека с бородой. Обеспечить качественный фотомонтаж с учетом деталей и естественности композиции.

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Переделать фото

    Требуется обработка фотографии с переносом человека на другое изображение. Необходимо обеспечить естественный вид и гармоничное сочетание элементов. Ожидается высокое качество выполнения и внимание к деталям.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Улучшить качество фото

    Необходимо улучшить качество фотографий с помощью профессиональной обработки. Требуется оптимизация изображений для повышения их визуальной привлекательности. Ожидается использование различных техник ретуши и фотокоррекции для достижения наилучших результатов.

    Обработка фотографий29 заявок
    Закрыт
    3 года назад