Немного отфотошопить фотографию

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Мне нужно немного убрать живот на фотографии :) помогите кто нибудь 

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