Срочно! Нужно изменить EXIF данные фото, под нужные значения

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт8 заявок422 просмотра

Мне нужно изменить значение EXIF данных 10-20-30 фото. Очень срочно

3 года назад
guest_16584791344542
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Павло
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марк
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Владимир
 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аааа
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Александр
 
66 лет
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
3 года назад
Максим
 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад