Необходимо состарить человека на фото, лет на 20-25.

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Закрыт24 заявки562 просмотра

Необходимо состарить человека на фото, лет на 20-25.

Нужно на памятник, более старого фото нет.

Необходимо добавить признаки старости на фото: морщины, седину, более густые брови, скулы стали более узкие и т.д.

3 года назад
HockeyNN
Олег 
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