Ретушь фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт68 заявок927 просмотров

Нужно отретушировать 50 портретных фотографий.

3 года назад
guest_16581292259609
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Полина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Владислав
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитро
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Наталія
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артем
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вікторія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Марек
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Катерина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
София
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
33 года
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марк
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
София
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Владимир
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Христя
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Павло
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Милена
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Арсений
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Альона
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Олег
 
56 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аля
 
36 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ганна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Святослав
 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Діана
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
66 лет
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
3 года назад
Илья
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Мирослава
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Олеся
 
30 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дарія
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Іринка
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
42 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Инна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Софія
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
54 года
9 лет в сервисе
Был
23 дня назад
1 отзыв
3 года назад
Татьяна
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Сурен
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Алёна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Клавдія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Екатерина
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Максим
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктор
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Татьяна
 
43 года
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
13 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий
Никита
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ярослав
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 отзывов
3 года назад
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Юрий
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кирилл
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
5 отзывов
3 года назад
Александр
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Тосям
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
13 отзывов(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Фотомонтаж

    $1

    Необходимо выполнить фотомонтаж на свадебном фото, заменив лица жениха и невесты. Работа требует аккуратной обработки изображений и естественного результата.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать инфографику к карточке товара

    Требуется разработать инфографику для карточки товара на ВБ. Нужно обработать фотографии, подогнать размер до 900*1200 пикселей и указать размеры и вес товара. Включить высококачественные фото с указанием размеров и веса для двух товаров, а также описание острого и надежного двойника BN #7.

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Коллаж животных в костюмах

    Требуется создать коллаж с животными в викторианских костюмах. Необходимо обработать фотографии, вставив морды животных в костюмы, и подготовить два парных изображения и одно с пятью питомцами. Исходные файлы для дальнейшей печати также должны быть предоставлены.

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Мелкие правки в скан копии документа

    $20

    Требуется внести десяток мелких правок в одностраничный сканированный документ в формате PDF. Пример правок предоставлен в приложении. Ожидается внимательное отношение к деталям и качество выполнения.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Креативы для Amazon Posts

    $50

    Необходимо подготовить 100 уникальных креативов для Amazon Posts из нашего фото стока. Изображения должны быть без коллажей и текста, в формате JPG или PNG, с заданным соотношением сторон и разрешением не менее 640x640 пикселей. Максимальный размер файла — 100MB. Обратите внимание на требования к цвету и уникальности каждого изображения.

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать несколько фотографий в фотошопе

    Необходимо отредактировать несколько фотографий в Photoshop, добавляя уникальные элементы для каждой. Задачи включают добавление надписи, бейсболки, формы военного и других объектов. Обсуждение деталей редактирования для оценки сложности работы.

    Обработка фотографий23 заявки
    Закрыт
    3 года назад