Требуется создать коллаж с животными в викторианских костюмах. Необходимо обработать фотографии, вставив морды животных в костюмы, и подготовить два парных изображения и одно с пятью питомцами. Исходные файлы для дальнейшей печати также должны быть предоставлены.
Обработать 2 фотографии в Фотошопе
Добрый день!
Мне необходимо обработать 2 фотографии. Я дам 2 фото, необходимо перенести с другой фотографии на них изображения человека.
Предлагайте стоимость.
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