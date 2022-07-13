Замена показаний на приборе

Требуется создать рекламное фото для поста с витаминными напитками, ориентированное на мужчин и женщин. Основная тема - спорт и забег. На изображении должны быть логотип, надпись «from the UK’s №1 vitamin company» и «теперь и в Казахстане». Продукты и примеры для вдохновения предоставлены в прикрепленных файлах.