Редактирование фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт41 заявка1086 просмотров

Нужно добавить фото более 5000 фото

одно фото 5 рубле

оплат по частям по 100 фото

Кроссовки пример прикреплён сырых фото и какой размер нужно сделать.

Водяной знак делать не нужно. 

Убрать серый фон и откалибровать по центру фото.

3 года назад
Sanny_88
37 лет
9 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валерий
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Садовий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Даниил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Василисса
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Абдусалом
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
44 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Антон
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Татьяна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алёна
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
38 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Татьяна
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Павел
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Дарья
 
34 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юлия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Стелла
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Регина
 
24 года
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Роман
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Елена
 
37 лет
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад
2 отзыва
3 года назад
Семен
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Татьяна
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад
Владислав
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Григор
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов
3 года назад
Валерий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
7 отзывов
3 года назад
Михаил
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Владислав
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Марджона
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Бехман
 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
Андрей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Динислам
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
44 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Марина
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Тосям
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
22 дня назад
13 отзывов(-1)
3 года назад
Дарья
 
22 года
3 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Отретушировать фото для маркетплейсов

    Требуется отретушировать фотографии для маркетплейсов, включая одежду и обувь. Необходимо убрать ненужные складки и провести легкую ретушь лиц и кожи. Обработка большого объема фото по 50 рублей за штуку.

    Обработка фотографий64 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото в Adobe Photoshop Lightroom

    $3

    Требуется обработка фотографии в Adobe Photoshop Lightroom с акцентом на коррекцию света, теней и других визуальных параметров. Необходимо добиться естественного и привлекательного вида изображения.

    Обработка фотографий2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать данные в файлах pdf

    Требуется отредактировать данные в PDF-файлах: выполнить до 30 замен и заменить одну из таблиц на новую. Важно сохранить оформление оригинального документа. В приложении представлен один образец для работы.

    Обработка фотографий21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Фон удалить и заменить в афишке

    Необходимо удалить фон с фотографий спикеров и заменить их на афише в формате PSD. Требуется аккуратное вырезание, автоматические методы не подходят. Всего два файла нужно обработать сегодня.

    Обработка фотографий26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото

    Необходимо обработать пару фотографий, включая выравнивание, коррекцию цвета и улучшение общего качества изображений. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям.

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обрезать объект и добавить на картинку. Написать текст.

    Требуется обрезать персонажа с оружием от фона и добавить в его руку тортик. Также необходимо написать текст 'Happy Birthday to you, owa-owa' на уровне пояса в субтитрах. Обработка фотографий должна быть выполнена качественно.

    Обработка фотографий57 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео для инстаграма

    Требуется создание видео рилсов для Instagram на основе предоставленных фотографий и видео. Ожидается консультация по необходимым материалам. Укажите цену за один рилс. Задача на постоянной основе.

    Обработка фотографий31 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать фон изображения светлым

    Требуется обработка фотографии для резюме с темным фоном. Необходимо сделать фон светлым, при этом важно сохранить естественный вид волос, чтобы они не были обрезаны и выглядели аккуратно. Уделите внимание деталям и качеству обработки.

    Обработка фотографий2 исполнителя
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн картины

    Необходимо создать дизайн картины с изображением клуба 27 и добавить надпись «не добро пожаловать в клуб». Заказ предназначен для подарка другу на его 27-летие, будет распечатан на холсте. Подходящая фотография может быть использована для дизайна.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад