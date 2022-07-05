Требуется создание видео рилсов для Instagram на основе предоставленных фотографий и видео. Ожидается консультация по необходимым материалам. Укажите цену за один рилс. Задача на постоянной основе.
Обрезать объект и добавить на картинку. Написать текст.
Обрезать персонажа с оружием отдельно от фона, добавить в руку ему тортик.
И в субтитры написать "Happy Birthday to you, owa-owa" , на уровне пояса
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