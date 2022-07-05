Обрезать объект и добавить на картинку. Написать текст.

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  2. Обработка фотографий
Закрыт57 заявок1133 просмотра

Обрезать персонажа с оружием отдельно от фона, добавить в руку ему тортик.

И в субтитры написать "Happy Birthday to you, owa-owa" , на уровне пояса

3 года назад
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