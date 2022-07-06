Сделать фон изображения светлым

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Завершен4 заявки600 просмотров

Есть фотка для резюме, но у нее темный фон,  надо инвертировать, или сделать светлым, важно чтоб волосы смотрелись прилично, т.е. чтобы не было такого что покругу обвели и кончики волос срезались.

3 года назад
sidecode
Дмитрий 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

anuta_19
Анна 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
3 года назад
$2
1 день
Супер!
Хороший заказчик
Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Работа выполнена качественно и в сроки. Рекомендую.
Отличный заказчик и всё вовремя.Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Виктория
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
anuta_19
Анна 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
3 года назад
Егор
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
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