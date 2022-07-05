Обработать красиво фото с iPhone (Убрать лишнее т.д)

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт20 заявок760 просмотров

Привет. Хочу получить красивые фото. С моря, с Парижа , с Варшавы, просто совместные . Убрать людей, добавить газончик и и. д. Вам виднее.

Все фото с iPhone (heif/hevc). Порадовать жену:) цен не знаю. По этому на старт 10 штук. Если бюджет подъёмный и обработка красивая то штук 30-50.

пример фото скинул

3 года назад
izvierov
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