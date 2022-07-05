Требуется обработка 3-5 фотографий с добавлением флага Украины под глазами. В качестве примера необходимо использовать изображение серого кота. Это поможет упростить выбор среди заявок.
Обработать красиво фото с iPhone (Убрать лишнее т.д)
Привет. Хочу получить красивые фото. С моря, с Парижа , с Варшавы, просто совместные . Убрать людей, добавить газончик и и. д. Вам виднее.
Все фото с iPhone (heif/hevc). Порадовать жену:) цен не знаю. По этому на старт 10 штук. Если бюджет подъёмный и обработка красивая то штук 30-50.
пример фото скинул
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