Требуется обработка 3-5 фотографий с добавлением флага Украины под глазами. В качестве примера необходимо использовать изображение серого кота. Это поможет упростить выбор среди заявок.
Создание карточек, ведение магазина на маркетплейсе
Нужно будет полностью работать в личном кабинете маркетплейса: работать в фотошопе, создание карточек, работа с ценами, отвечать на отзывы, участвовать в акциях. Всему обучу и все покажу, но нужно будет также и самому дополнительно обучаться, например seo описание, продвижение и тд. Готов на долгое сотрудничество. Занятость 3-4 часа в день. Главное соблюдать дедлайны. Желательно девушки, так как работа с косметикой, аксессуарами
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