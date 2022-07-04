Создание карточек, ведение магазина на маркетплейсе

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт31 заявка927 просмотров

Нужно будет полностью работать в личном кабинете маркетплейса: работать в фотошопе, создание карточек, работа с ценами, отвечать на отзывы, участвовать в акциях. Всему обучу и все покажу, но нужно будет также и самому дополнительно обучаться, например seo описание, продвижение и тд. Готов на долгое сотрудничество. Занятость 3-4 часа в день. Главное соблюдать дедлайны. Желательно девушки, так как работа с косметикой, аксессуарами

3 года назад
ilnar197
Ильнар 
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