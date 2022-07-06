Обработать фото

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Завершен22 заявки704 просмотра

Есть фото офиса (люди присутствуют).

Необходимо убрать лишнее, с помощью эффектов (вам виднее каких) сделать акценты на нужных местах.

Прошу указать примерную стоимость для подобных работ.

3 года назад
krimenski
Алексей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

RomasRaskolbas
Роман 
17 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$1
1 день
Работа была сделана быстро и в срок. Исполнителем полностью доволен, рекомендую.
Добрый и честный заказчик! Всегда быстро отвечал на сообщения. Рекомендую!

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