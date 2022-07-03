krimenski

Алексей krimenski

 
33 годаУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$876
выплачено фрилансерам
67%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Приложение для Windows

    Програмка для личного удобства. Необходимо написать интерфейс для для генерации документа по шаблону. Есть шаблон документа, пользователь вводит данные в интерфейс, нажимает кнопку и формируется файл по шаблону с введёнными данными. Цена и сроки?

    Прикладное ПО14 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Работа с API на С#

    Есть API со статистикой судебных процессов. Необходимо написать десктопное приложение для сохранения информации по заданным параметрам из API в CSV файл для дальнейшего использования. Прошу указывать примерную стоимость.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Добавить функционал к лендингу

    Нужно заставить заработать готовую вёрстку для лендинга. Функционал стандартный: возможность отправлять форму на почту, менять содержимое с админки. Думаю использовать вордпрес потому что другого не знаю. Рассмотрю ваши предложения. Также прошу указать примерную стоимость работ (хочу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Обработать фото

    Есть фото офиса (люди присутствуют). Необходимо убрать лишнее, с помощью эффектов (вам виднее каких) сделать акценты на нужных местах. Прошу указать примерную стоимость для подобных работ.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Вёрстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг на 11 экранов.  Прошу указывать примерные стоимость и сроки ориентируясь а объём. Дизайн предоставлю при созвоне.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Настроить рекламу и SEO

    Доброго времени суток! Задача следующая, сейчас разрабатывается лендинг (рисуется дизайн). Подтом по этому дизайну кто-то сделает сайт. В дальнейшем сайт нужно будет крутить в рекламе и провести SEO. В данный момент нужно проконтролировать дизайн и реализацию, ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Лендинг для юриста

    Необходимо нарисовать лендинг на 10 экранов. Тематика: гражданское право. Прошу указывать сроки и стоимость работы ориентируясь на количество страниц. Точный прайс посчитаем после обсуждения подробностей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Нарисовать логотип для юриста (гражданское право)

    Необходимо предложить стиль и цветовую гамму для будущего сайта и отрисовать логотип для него. Предложите пожалуйста стоимость и сроки для этой работы и отдельно для дизайна сайта (думаю, это будет лендинг на 10 экранов, но принимаю ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад
Отзывы фрилансеров
maestroant
Антон 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$100
10 баллов
год назад
Работа с API на С#
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ. Понимание темы.
С задачей справился. Рекомендую.
Ответный отзыв
dobriy_coder
Николай 
39 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$360
10 баллов
год назад
Добавить функционал к лендингу
Спасибо за заказ. Мне тоже приятно было поработать. Желаю удачи, если что - обращайтесь.
Как всегда порадовал точностью исполнения и высоким качеством. Когда работаешь с профессионалом - и денег не жалко. Спасибо большое за работу!
Ответный отзыв
RomasRaskolbas
Роман 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
$1
10 баллов
год назад
Обработать фото
Добрый и честный заказчик! Всегда быстро отвечал на сообщения. Рекомендую!
Работа была сделана быстро и в срок. Исполнителем полностью доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
Aussehenn
Андрей 
20 летУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
$5
10 баллов
год назад
Вёрстка лендинга
Отличный и понимающий заказчик. Было очень приятно работать. Очень рекомендую!
Хорошее качество в приемлемые сроки. Быстро внёс все пожелания. Недостаток опыта компенсировал усердием, работал до утра, что говорит об ответственности исполнителя. Рекомендую.
Ответный отзыв
dobriy_coder
Николай 
39 летУкраина
2 года в сервисе
Был
4 месяца назад
$400
10 баллов
год назад
Лендинг для юриста
Отличный заказчик. Получил массу творческого удовольствия от выполнения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный дизайнер и просто приятный в общении исполнитель. Сумел угадать то, что я не смог описать и оперативно выполнил дополнительные хотелки. Буду обращаться и в будущем. Рекомендую!
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