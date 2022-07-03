Програмка для личного удобства. Необходимо написать интерфейс для для генерации документа по шаблону. Есть шаблон документа, пользователь вводит данные в интерфейс, нажимает кнопку и формируется файл по шаблону с введёнными данными. Цена и сроки?
- Прикладное ПО14 заявокЗакрытгод назад
Есть API со статистикой судебных процессов. Необходимо написать десктопное приложение для сохранения информации по заданным параметрам из API в CSV файл для дальнейшего использования. Прошу указывать примерную стоимость.Прикладное ПО1 исполнительЗавершенгод назад
Нужно заставить заработать готовую вёрстку для лендинга. Функционал стандартный: возможность отправлять форму на почту, менять содержимое с админки. Думаю использовать вордпрес потому что другого не знаю. Рассмотрю ваши предложения. Также прошу указать примерную стоимость работ (хочу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершенгод назад
Есть фото офиса (люди присутствуют). Необходимо убрать лишнее, с помощью эффектов (вам виднее каких) сделать акценты на нужных местах. Прошу указать примерную стоимость для подобных работ.Обработка фотографий1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо сверстать лендинг на 11 экранов. Прошу указывать примерные стоимость и сроки ориентируясь а объём. Дизайн предоставлю при созвоне.HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо написать продающие тексты для лендинга юриста (гражданское право). Пишите стоимость за 1000 ЗБПКопирайтинг13 заявокЗакрытгод назад
Доброго времени суток! Задача следующая, сейчас разрабатывается лендинг (рисуется дизайн). Подтом по этому дизайну кто-то сделает сайт. В дальнейшем сайт нужно будет крутить в рекламе и провести SEO. В данный момент нужно проконтролировать дизайн и реализацию, ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрытгод назад
Необходимо нарисовать лендинг на 10 экранов. Тематика: гражданское право. Прошу указывать сроки и стоимость работы ориентируясь на количество страниц. Точный прайс посчитаем после обсуждения подробностей.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершенгод назад
Необходимо предложить стиль и цветовую гамму для будущего сайта и отрисовать логотип для него. Предложите пожалуйста стоимость и сроки для этой работы и отдельно для дизайна сайта (думаю, это будет лендинг на 10 экранов, но принимаю ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад