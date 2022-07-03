Необходимо предложить стиль и цветовую гамму для будущего сайта и отрисовать логотип для него. Предложите пожалуйста стоимость и сроки для этой работы и отдельно для дизайна сайта (думаю, это будет лендинг на 10 экранов, но принимаю ...