Вёрстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен66 заявок992 просмотра

Необходимо сверстать лендинг на 11 экранов. 

Прошу указывать примерные стоимость и сроки ориентируясь а объём.

Дизайн предоставлю при созвоне.

3 года назад
krimenski
Алексей 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aussehenn
Андрей 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$5
5 дней
Escrow
Хорошее качество в приемлемые сроки. Быстро внёс все пожелания. Недостаток опыта компенсировал усердием, работал до утра, что говорит об ответственности исполнителя. Рекомендую.
Отличный и понимающий заказчик. Было очень приятно работать. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

Нагорняк
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Елена
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Александр
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Антон
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
11 отзывов
3 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 отзывов
3 года назад
Армине
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Адиль
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
3 года назад
Арсений
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
3 года назад
Ирина
 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
7 дней назад
24 отзыва
3 года назад
Никита
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тимур
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
9 отзывов
3 года назад
Кирилл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
3 года назад
Матвей
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
11 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
45 лет
4 года в сервисе
онлайн
1 отзыв
3 года назад
Анатолий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
онлайн
27 отзывов
3 года назад
Булат
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
2 отзыва
3 года назад
Ольга
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Вадим
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
3 года назад
Владимир
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Сергей
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Виктория
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
3 года назад
Артур
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Билолиддин
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
час назад
29 отзывов
3 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 часа назад
120 отзывов
3 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Виталий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
9 отзывов
3 года назад
Петр
 
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов(-1)
3 года назад
Ульяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Николай
 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Aussehenn
Андрей 
21 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Алексей
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
6 отзывов(-1)
3 года назад
Владислав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
2 отзыва
3 года назад
Виталий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 отзывов
3 года назад
Олег
 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
62 отзыва
3 года назад
Михаил
 
21 год
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
33 отзыва(-1)
3 года назад
Абдурашид
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юрий
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
3 отзыва
3 года назад
Александр
 
41 год
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
8 дней назад
16 отзывов
3 года назад
Георгий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
день назад
9 отзывов(-1)
3 года назад
Иван
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
56 отзывов
3 года назад
Тимофей
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
6 отзывов
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 отзыва(-1)
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
22 дня назад
20 отзывов
3 года назад
Эдгард
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
10 отзывов(-1)
3 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Игорь
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Сергей
 
23 года
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Версика главной страницы сайта

    Необходимо выполнить HTML-верстку главной страницы сайта с адаптивным дизайном для мобильных и десктопных устройств. Все функции должны корректно работать в актуальных версиях браузеров Windows и OS X, а также на мобильных устройствах. Использование технологий, таких как БЭМ, SCSS, кроссбраузерность и оптимизация загрузки изображений обязательны. Требуется тестирование на Jest.

    HTMLJavaScriptjQuerySCSS
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать блок на сайте.

    $15

    Требуется оперативно сверстать блок на сайте с использованием HTML. Приложено превью для понимания задачи. Ожидается качественная и быстрая работа.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать новые страницы + модальные окна

    Необходимо сверстать новые страницы и модальные окна для веб-сайта. Задача включает добавление элементов на главную страницу, страницу товара и страницу техподдержки, а также переработку страницы профиля. Важно учесть мобильную версию и анимацию для страницы 'колесо бонусов'. Ожидается опыт в HTML-верстке и наличие портфолио.

    Node.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка - пройти тест PageSpeed Insights

    Необходима верстка страниц сайта для успешного прохождения теста PageSpeed Insights. Задача — достичь оценки «проверка пройдена» без удаления или ухудшения изображений. Требуются навыки HTML, CSS, PHP и JS, а также наличие выполненных проектов с аналогичной оценкой. Ожидается информация о подходе, сроках и стоимости выполнения задачи.

    CSSJavaScriptPHP
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Изменить вид форм заявки на сайте

    $15

    Требуется изменить вид форм заявки на сайте с помощью CSS. Необходимо увеличить размер текста кнопки, сделать поля ввода прямоугольными, адаптировать форму для мобильных устройств и использовать светлые тона. Результат - блок CSS-кода для внесения на сайт.

    CSS
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать страницу по макету фигмы, для десктопа и мобильной версии.

    Необходимо сверстать страницу по макету из Figma для десктопной и мобильной версии. Все стили и размеры указаны в макете. Иконки и форма не требуют верстки, нужно учесть адаптивность. Код должен быть читабельным и хорошо структурированным, без использования Bootstrap.

    BootstrapFigmaNode.js
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Заверстать учебный проект к 10 июля.

    Требуется помощь в завершении учебного проекта по HTML-верстке к 10 июля. Необходимо разработать страницу, каталог и всплывающее окно. Уровень задачи - новичок, проект уже частично выполнен.

    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Заполнить товарами сайт dopschik.ru

    Требуется наполнить сайт dopschik.ru товарами, в частности брелками для сигнализаций. Необходимо выполнить HTML-верстку и добавить информацию о товарах на сайт.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопировать страницу сайта

    $30

    Необходимо скопировать страницу сайта с возможностью ее повторной верстки. Ищется специалист по HTML-верстке для выполнения задачи. Важно обеспечить точность копирования и качественное выполнение работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад