Необходимо выполнить HTML-верстку главной страницы сайта с адаптивным дизайном для мобильных и десктопных устройств. Все функции должны корректно работать в актуальных версиях браузеров Windows и OS X, а также на мобильных устройствах. Использование технологий, таких как БЭМ, SCSS, кроссбраузерность и оптимизация загрузки изображений обязательны. Требуется тестирование на Jest.
Вёрстка лендинга
Необходимо сверстать лендинг на 11 экранов.
Прошу указывать примерные стоимость и сроки ориентируясь а объём.
Дизайн предоставлю при созвоне.
Выбранный исполнитель
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