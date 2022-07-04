Необходима верстка сайта с двумя версиями: мобильной и десктопной. Требования включают использование БЭМ, семантическую разметку, адаптивность, кроссбраузерность, оптимизацию изображений и подключение шрифтов. Сайт должен корректно отображаться в последних версиях популярных браузеров на разных устройствах. Предпочтительны навыки работы с препроцессорами и шаблонизаторами.
Скопировать страницу сайта
Здравствуйте, нужно скопировать страницу сайта. Если хотите можете заново сверстать. ТЗ кандидату
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