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$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок1153 просмотра

Здравствуйте, нужно скопировать страницу сайта. Если хотите можете заново сверстать. ТЗ кандидату 

3 года назад
guest_16557481483321
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

bafic
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$30
1 день
Escrow
Отличное сотрудничество. Сделал все четко по ТЗ. Рекомендую.
Приятно иметь дело, все как договаривались, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

Вадим
 
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bafic
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