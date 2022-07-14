Адаптивная верстка сайта

$350
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок482 просмотра

Frionika - ТЗ в личке!

3 года назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

vimpdev
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$350
7 дней
Escrow
Тимур как всегда на высоте! Все четко и по делу, никакой лишней суеты. Качество верстки на твердую 5, а мы то знаем, к чему придраться)
Всё отлично, благодарю за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Денис
 
31 год
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Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Андрей
 
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год назад
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vimpdev
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