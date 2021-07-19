Адаптивная pixel-perfect верстка сайта-визитки

Добавлена
2 года назад
920 просмотров
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Адаптивная верстка сайта-визитки для дизайнера. Совмещает в себе 10 уникальных страниц.

Максимальный Pixel-Perfect. Интересная реализация фильтров. Плавная ненавязчивая анимация при скроллинге.

Отзыв заказчика: https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/vyorstka-html-css-1113400/